藝人宥勝遭前同事爆料性騷擾，好爸爸愛家形象大翻車，宥勝18日發文道歉。對此，知名律師李怡貞今日翻出3月發布的貼文，當時宥勝送老婆至歐洲遊玩1個月，她曾說，「這種家庭主夫人設，都覺得好假。」讓不少網友直呼李怡貞簡直是預言家。

藝人宥勝被前同事爆料先前酒後性騷擾，好形象翻車引起輿論譁然，而宥勝今年2月才宣布將減少工作，為期1年全心擔任家庭主夫，3月更安排妻子遊歐洲，寫下手寫信要妻子「享受身為女人的美好」，愛妻形象深植人心。

不料如今人設翻車，律師李怡貞翻出自己今年3月的貼文，感慨表示，「人設呀，該相信自己的直覺的。」當時李怡貞的貼文分享，起初直覺沒有非常喜歡宥勝，但宥勝寫給妻子的親筆信讓她看了很感動，她當時覺得宥勝的行為，值得所有男性效尤，自此對宥勝產生點好感。

李怡貞當時的文章也解釋，或許是因為職業病，讓她對檯面上主動買菜帶小孩，對老婆沒有抱怨的家庭煮夫都覺得好假，「都覺得個個私底下應該都是外遇家暴鬼，該怎麼辦才好」。

而李怡貞今日翻出3月的貼文，引來大批網友討論，狂讚李怡貞「神預言」、「仙姑」、「不要小看女人的直覺，更不要小看女人大律師的直覺」、「神預言。。。李律晉升到國師等級了！」、「真的要蓋廟了」。