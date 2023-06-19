現場用承重工具支撐建築物，以防意外。（趙雙傑攝）

台北市信義區1處騎樓今天凌晨遭砂石車撞入，造成結構安全疑慮；市府晚間表示，騎樓下已架設6支鋼架並灌漿補強支撐，讓人行道及馬路恢復通行。

47歲王姓男子駕駛1輛砂石車，從新北新店前往汐止，卻在今天凌晨衝進台北市信義區松德路120號騎樓，撞斷梁柱後卡在店鋪招牌下面，造成建物結構安全疑慮，共疏散5戶16人至臨近商旅。

台北市政府今天晚間表示，先在騎樓下架設3支H型鋼架後，已在下午2時許將砂石車拖離，接著再架設3支鋼架，最後在晚間9時許完成水泥灌注作業及鋼架填縫補強。

市府指出，鋼架架設完畢後，交通管制已撤除，恢復車輛及行人通行，並在騎樓圍設警戒線；建管處明天上午將會同結構工程工業技師公會及整棟住戶到場進行安全勘查。

信義區公所區長陳冠伶接受中央社記者電訪表示，新北市政府及砂石車廠商今天下午都有派員前來慰問，台北市副市長林奕華晚間也有去拜訪，所以居民目前情緒都還算穩定，只是非常關心何時能夠回家。

陳冠伶指出，市府將提供居民每人每天最高新台幣2000元、最多7天的臨時短期安置旅館補貼，並給予慰問金；若建物後續被判定是危樓，則會啟用中期安置程序，提供租金補貼。（編輯：陳仁華）1120618