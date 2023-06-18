大陸中北大學曹洪松團隊日前在期刊《測試技術學報》發表一份最新兵棋推演，結果顯示共軍僅使用24枚高超音速反艦飛彈，就消滅了美國核子動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）打擊群。對此，退役少將栗正傑表示，大陸沿海有陸對地導彈，美軍航母就要考慮一下要不要冒這個險。

栗正傑18日在中天《麥玉潔辣晚報》中表示，隨著武器的改進，每一個年代、每一個世代武器的改進，可能會影響所有戰爭。比如機槍的出現，影響到步兵的作戰；戰車出現以後，影響到第一次的世界濠溝戰；而第二次世界大戰，很明顯看出，在那種以戰略艦為主的時代，航空母艦出現以後，所有的戰略艦都沒有效果了，海上都靠航空母艦在作戰。那麼未來的戰爭，會不會因為中國大陸現在發展超音速艦對艦飛彈，造成航空母艦沒有那麼大的威脅性。

栗正傑指出，或許在珍珠港或是太平洋中間，共軍目前可能還沒有實力跟美國作一個對決，不管是補給或各方面；但是以大陸沿海以陸制海的陸對地導彈狀況來講，美軍就要考慮一下要不要冒這個險，他雖不知大陸的實戰狀況，但中國大陸在這邊有主場優勢，美國敢不敢挑戰？

栗正傑接著點出，美國也要斟酌一下，要 不要三不五時就去偵察，中國大陸現在比較有底氣，開始要趕走美國。希望不要擦槍走火。其實有人做過調查，菲律賓或新加坡、韓國，擔心台海出狀況的人將近百分之八十，台灣則是因為太平日子過久了，沒有這種警覺性，不過，萬一中美開戰，跑不掉的是我們台灣。