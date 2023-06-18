外媒引述知情人士表示，美國存儲晶片大廠美光科技 (Micron) 即將與印度政府達成一項投資協定，承諾投入最高達30億美元在印度建立一家半導體封裝廠。

印度《經濟時報》(Economic Times)報導，知情人士稱，該交易最快可能會在印度總理莫迪下周訪問美國時宣佈。其中一位知情人士還說，承諾的資金數額有可能高達20億美元。

值得注意的是，今年4月下旬有外媒報導稱，美光將獲印度政府批准，計畫投資10億美元在印度建設封裝測試與模組產線。

在此之前，印度政府曾計畫提供總計100億美元補助，以吸引國外半導體廠商赴印度投資，包括建立晶圓廠、封裝測試廠、模組廠、IC 設計公司等，以提升印度半導體產業的實力。若投資內容符合印度政府補貼範圍，印度將提供投資額50%的補助。

目前美光在美國、日本、馬來西亞、新加坡、中國大陸、台灣等地都有設有生產線，過去一年多來也一直尋找新的封裝測試與模組生產線據點。

日前美光也宣佈在未來幾年將對位於中國西安的封裝測試工廠投資逾 43 億元人民幣，主要用於收購力成半導體（西安）的封裝設備，並計畫在美光西安工廠擴建新的廠房，引進全新且高性能的封裝和測試設備，以期更好地滿足中國客戶的需求。

據統計，全球存儲晶片封裝測試與模組市場將在 2026 年達 420 億美元，雖封裝測試是存儲晶片生產關鍵環節，但建生產線速度比晶圓廠更快、投資額也更低。

報導說，在此之前已有多家廠商宣佈在印度建立半導體產線，比如鴻海就計畫與Vedanta在印度建立半導體生產線，塔塔集團也計畫在印度建立晶圓廠。