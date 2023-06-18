對於侯友宜民調落後，前立委郭正亮表示，「我覺得他被批也好，知道哪裡痛，慢慢整頓自己」，且大家都把他重新站起來寄望於跟那些大人物見面，「我覺得首先你要先自己站起來」，要立即進入作戰模式，尤其是6月19日星期一台大演講是重大可考驗，真的不能滑跤，這是期中考！

郭正亮在《新聞大白話》指出，民進黨最近集中打「餵藥案」，賴清德也不好講「性平」，因為各種案子不斷爆爆爆，也不知道什麼時候會停。「餵藥案」在侯友宜於6月13日出席專案報告後，有看到國民黨和市府團隊開始反擊，力道也大幅拉升，那個時候就開始「止損」了。

「我坦白說，前面真的處理得很不好！」郭正亮直言，所以菱傳媒民調是6月6日到6月10日做的，就很慘。游盈隆的民調做到12日，坦白講，最近看到的民調都對侯不利。「可是我覺得侯現在慢慢…我覺得他被批也好，知道哪裡痛，慢慢整頓自己。」

郭正亮稱，「餵藥案」已經開始有點逆轉，尤其是「豬隊友」王必勝加入後，王必勝打過頭了，這時候就是新北市府來公布真相，北檢如果有資料就公布。

郭正亮認為，最近有兩個動作侯友宜都做得不錯，一個是…「坦白講我是蠻佩服連戰的」，因為2004年兩顆子彈，連戰是最大受害人，如果連戰都可以護大局，誰還有話說？連戰和連勝文真的幫侯友宜大忙，是很重要的轉折。另外，侯友宜去參加退伍軍人餐會，提到黃埔軍校的精神，他漸漸開始知道怎麼講群眾語言。

郭正亮強調，大家都把侯友宜重新站起來寄望於跟那些大人物見面，「我覺得首先你要先自己站起來」，團隊要像個團隊，要立即進入作戰模式，尤其是6月19日星期一台大演講是重大可考驗，真的不能滑跤，這是期中考！也就是深藍回魂、年輕人這一關也要過！