民進黨總統參選人賴清德今天（18日）出席台北市「信賴台灣之友會」成立大會指出，海峽論壇宗旨是統一台灣、併吞台灣，且認定不贊成統一，就是台獨，在野黨卻去跟著一起喊反台獨，是「被人賣了，還幫忙數鈔票」。他指台美簽署21世紀貿易倡議，意味蔡英文總統領導的路線是在民主道路上和國際站在一起。

台北市的「信賴台灣之友會」18日成立，民進黨總統參選人賴清德親自出席授證及授旗。賴清德在致詞時表示，這場選舉就是要選擇和民主陣營站在一起，還是倒向共產陣營。這場選舉大家都知道很重要，關係到台灣的前途、子孫的幸福、民主自由的憲政體制是否可以延續，也牽涉到印太地區和平穩定。

賴清德提到，這幾年在蔡英文領導之下，堅持民主這條路，成績得到國際社會的肯定和讚賞，根據「經濟學人」評比，台灣是亞洲第一名；另「自由之家」評比，台灣的自由度94分在亞洲是數一數二，台灣是民主國家的模範生。

賴清德說，台灣經濟經過幾十年來各行各業的打拚，2021年台灣的經濟體是全世界第21大。若以隱形冠軍或半導體產業來講，台灣的重要程度不只21名。在未來世界，全民智慧化的時代，需要台灣的參與才會順利。他舉例，特斯拉的車如果沒有台灣的供應商，是跑不動的。所以要信賴台灣，要相信自己的力量，只要民主這條路繼續走，繼續團結，「我相信我們一定愈走愈開闊，前途愈來愈光明。」

賴清德說，蔡總統在2021年雙十節曾提到「四個堅持」，包括堅持民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的未來只有2,300萬人可以決定。

他指出，中國大陸正在舉辦海峽論壇，這個論壇的宗旨明講要統一台灣、併吞台灣，換句話說，若去參加這個論壇，必然要接受這個前提。他並指出，中國的領導者喊九二共識、喊反台獨，結果看到國民黨甚至其他政黨也跟著喊，這根本是「被人賣了，還在幫忙數鈔票」。

賴清德指出，當在野黨到廈門參加海峽論壇，接受「九二共識」、「一個中國」時，駐美大使蕭美琴和美國AIT簽訂台美21世紀貿易倡議，繼續深化與美國等民主陣營的關係，且逐步邁向雙邊貿易協定，非常有助於台灣的經濟及貿易發展。另外，數位部長唐鳳在英國討論數位安全產業議題、外長吳釗燮則在捷克訪問國會與政府官員，這表示蔡英文總統領導的路線是在民主道路上和國際站在一起。