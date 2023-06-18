美國國務卿布林肯18日訪問中國，與中國國務委員兼外長秦剛在北京舉行會談。秦剛就台灣問題等中方核心利益和重大關切闡明嚴正立場、提出明確要求，指出台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的承諾真正落到實處。

雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了長時間坦誠、深入、建設性溝通。雙方同意保持高層交往，並共同落實兩國元首在去年峇里島會晤達成的重要共識，有效管控分歧，推進對話交流合作。

秦剛表示，當前中美關係處在建交以來的最低谷，這不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。中方對美政策始終保持連續性和穩定性，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

秦剛說，中方致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。希望美方秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件。雙方應不折不扣落實大陸國家主席習近平和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

因此，雙方同意保持高層交往，布林肯邀請秦剛訪美，秦剛則表示願在雙方方便時訪美，且雙方同意繼續推進中美關係指導原則磋商。

另外雙方同意繼續推進中美聯合工作組磋商，解決中美關係中的具體問題；同意鼓勵擴大兩國人文和教育交流，就增加中美之間客運航班進行積極探討，歡迎更多學生、學者、工商界人士到彼此國家互訪，並為此提供支持和便利，並還就共同關心的重大國際和地區問題交換了看法。