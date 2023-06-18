今天凌晨爆發新北國王球星，也是連兩季年度MVP得主楊敬敏跟女球迷發生出軌事件的謠言，下午還繼續出席禁止媒體採訪的國王球迷會的楊敬敏，選擇半夜在IG公開承認道歉，且宣布離開球場回歸家庭，卸下球員工會理事長職務，最後更留下，「對不起，我錯了，籃球我會想念你的。」

以下是楊敬敏的IG貼文，「對於個人近期發生的事件，造成家庭、聯盟、球團、工會甚至是整個社會帶來難以彌補的巨大傷害，內心深表歉意，很抱歉讓大家失望了⋯

現在唯一能做的就是放棄一切，反省改過從回歸家庭開始，多花時間陪伴我所對不起的家人

即刻起，我必須跟關心我的球迷說再見了，我要離開球場、卸下球員工會理事長的職務回歸家庭⋯盼以行動得到大家的諒解，個人行為自己負責，請外界不要波及我無辜的家人

再次向家人、聯盟、球團、隊友，還有支持我的球迷致歉！

對不起，我錯了，籃球我會想念你的⋯」