騰訊財經報導，曾三次獲得孫冶方經濟學獎的學者李實長期跟蹤監測中等收入群體。他指出，大陸大概只有33％左右的人口是屬於中等收入群體；高收入人群的比重很低，大概只有2％～3％；剩下的65％左右是屬於低收入人群。

他表示，大陸國家統計局2017年測量的中等收入群體達到4億人左右，使用的是絕對標準。這個絕對標準是在當時價格不變的情況下，如果三口之家年收入在10萬到50萬這個區間內，這個家庭就屬於中等收入人群。

2017年到2022年這五年時間內，因為居民收入不斷增加，雖然增加的幅度相對以前來說偏低，但是畢竟一些低收入人群的收入還在增加，增加就意味著他們有可能成為中等收入人群。按測算，這五年大陸中等收入群體增加了5,000萬～6,000萬。平均下來，大概一年增加1,000萬左右。

值得注意的是，李實強調，成為中等收入人群以後並不代表一定會過上好日子。中等收入群體的標準只考慮收入，這個群體內部，有人可能收入高日子過得很舒服；有人可能剛剛越過這個標準的門檻，日子過得還是很艱難。

李實表示，即使在發達國家，絕大部分人都不認為自己是中等收入群體。另外，從中等收入群體的收入分布來說，絕大部分人群的收入實際上在10萬～30萬之間，大概佔到80％以上。三口之家年收入超過30萬的人群比重並不是很大。這說明中國的經濟發展水平並不是很高，還是一個發展中國家。