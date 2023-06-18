中華民國幼教聯合總會18日晚間在臉書發出聲明書，為守護幼兒健康及維護幼教師尊嚴，在未釐清餵藥案事實真相前，各縣市幼教協會呼籲暫停教保人員進行餵藥行為，推行「生病不入校、老師不餵藥」行動。

中華民國幼教聯合總會18日發布聲明表示，鑒於目前各方政治人物的紛紛擾擾及政府無具體保護孩子及教保人員的作為之下，因處方藥物具專業性，教保人員尚未具備醫療專業知識，在未釐清事情真相之前，敬請各縣市理事長轉達會內會員，暫時停止幼兒園及教保人員進行餵藥行為，幼兒「生病不入校、老師不餵藥」。

幼教總會呼籲，懇請中央介入調查，早日釐清事情真相，讓全國幼兒園及家長同守護「幼兒健康」，早日還給現場老師及教保人員一個清白，敬請中央及地方勿屈服於政治人物之要脅，請以人性化的輔導與講習代替稽查，增進全國幼教老師愛孩子之初心及家校合作的緊密情感，切勿打擊幼兒園良善的老師及教保人員，因這些成員是國家珍貴人才，他們是解決國安問題的重要成員，敬請中央及地方政府善待之、珍惜之。

聲明發布後引起PTT網友討論，「老師毛了搞家長，這下火燒大了」、「家長帶去上班啊」、「家長午休衝來幼兒園自己慢慢餵」、「吃藥你自己家長餵，老師只是授課」、「幼兒生病吃藥本來就是家長要顧的」、「生病就請假啊，不要傳染給其他小孩好嗎」、「合理啊，誰知道家長給的是什麼」、「未來幼兒園要請專業護理師，直接反映在學費」。

也有網友不滿批評，「整個事情變成政治鬥爭了，笑死」、「看到為了鬥爭搞成這樣，家長應該超級不爽，超級麻煩阿」、「叫賴清德來餵」、「藍綠鬥爭到家長老師都不爽，太厲害了」、「家長還不好好謝謝我們政府，自己餵好安心」、「謝謝藍綠讓老師不餵藥，家長要怪就怪藍綠吧」。