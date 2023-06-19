印度兩艘航母「超日王號」與「維克蘭特號」，率領兩組航母打擊群在阿拉伯海舉行聯合演習，根據CNN新聞網和《海軍新聞》（Naval News）網報導，分析家說，這是印度海軍的一大成就；《印度時報》更稱，印度同時讓兩個航母戰鬥群參加演練，向中國大陸發出戰略信號。針對把中印拿來對比的作法，前立委蔡正元不禁表示，拿印度的海軍力量，來跟中國大陸海軍比，是不是走錯商店？此話一出，引來現場一陣笑聲。

蔡正元18日在中天《國際直球對決》節目中表示，拿印度的海軍力量，來跟中國大陸海軍比，是不是走錯商店？明明是要吃中餐，怎會跑到西餐店去比，實在有點怪異。

蔡正元指出，印度的確是美國要拉攏的對象，美國拉攏的戰略有兩個層次： 第一個層次就是施以小惠，比如印度光輝艦做不出來，就想辦法協助印度做戰鬥機的發動引擎，印度很多的軍火工業，美國就拿一部分到印度生產，提升印度自己生產軍火工業裝備的能力，對印度來講，是貪小便宜，沒什麼壞處。

蔡正元接著點出，美國給印度政治上的壯膽，讓印度去挑戰中國大陸，更有底氣， 以後不管生產戰鬥機、或是船艦 ，可以講得更大聲。印度就可以誇大自己，也可滿足印度自己內部政治的需要。

蔡正元更指出，大陸航母「福建號」，已經能夠用電磁彈射 ，是目前為止所有航母設計上最大的突破 ，全世界都在看福建號的表現，它應該不會讓大家失望。至於印度雙航母「超日王號」、「維克蘭特號」都是4萬5千噸，其中的「超日王號」可說曠日費時 ，以美國為例，這種航母，恐怕就準備送去解體了，所以印度雙航母擺在那邊意義不大。