說到「特斯拉」(Teslas)，如今是最暢銷的電動車品牌，這是致敬20世紀初的電學奇才發明家尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)，這位人物在最近20年也逐步有名，特別是他與發明大王愛迪生(Thomas Edison)的恩怨情仇，與「電力大戰」更是令人津津樂道。然而，雖然特斯拉在電力大戰中勝利，但是他卻不像愛迪生那樣富可敵國，晚年反而是相當淒涼的接受各方接濟才能渡日，據說他生前還有無數的發明想法沒有落實，只因當時的科技水準跟不上他的想法，所以只能在草稿與圖紙中空留遺憾。在他死後，這些圖紙也被美國聯邦調查局給沒收了。

以上的故事常出現在Youtube雜談家的節目中，有些內容確實是真的，有些則被誇大。1943 年 1 月 7 日，特斯死在紐約客大飯店的長租套房裡，享年86歲。他的侄子薩瓦•科薩諾維奇 (Sava Kosanović) 第二天去了房間收拾遺物，當時他就發現，特斯拉的筆記與手稿已被美國政府拿走，而且據說這是聯邦調查局派人來收拾的。

特斯拉出生在塞爾維亞，之後前往美國發展，是20世紀初期的著名發明家。他優化的直流馬達電圈(愛迪生的委託)，設計了第一座水力發電廠、率先使用交流電，設計交流電馬達，為我們的現代電網奠定了基礎，因為他在電磁學上的貢獻，磁通量密度的單位就叫「特斯拉」。。特斯拉確實領先於他的時代，他的許多想法至今才開始實現。

關於聯邦調查局FBI没收了特斯拉筆記文件一事，在2016年公開的關於特斯拉文件則寫道，科薩諾維奇確實在特斯拉死後去了他叔叔的房間，打開保險箱並取回了一些東西（一本書和三張照片），但是沒有提到有其他丟失的物品。聯邦調查局報告說，科薩諾維奇後來告訴外國人財產保管人辦公室 (APC)，他想找的是特斯拉的遺囑，沒有提到發明手稿這類的東西。

不過，美國聯邦調查局也確實不會把特斯拉的檔案交還給科薩諾維奇，因為這位侄子的身分並不一般，他是南斯拉夫駐美國大使。FBI擔心他可能會將這些圖紙與手稿交給「敵人」。所以第二天，APC 沒收了特斯拉的所有文件、手稿、圖紙，數量相當龐大，用了兩輛卡車才運完。

特斯拉雖然因為電力系統的貢獻而令人敬重，但在晚年卻已是公眾眼中的「瘋狂科學家」，沒人知道他說的「想法」是可行的「計劃」還是天馬行空的「想像」。1940 年 9 月 22 日的《紐約時報》 報導，特斯拉提出了一種「死亡射線」(death ray)，可以把330公里外的飛機給熔化，他說「射線的直徑只有一億分之一平方公分」，建造成本不超過 200萬美元，而且僅需3個月的時間就可以完成。

特斯拉還曾說過「空間傳電」的想法，電力傳輸就不需要電線了。這將是一個巨大的突破；他所發明的「特斯拉線圈」為是空間傳電的實驗嘗試，也確實能點亮在一公尺處的電燈泡，但是他顯然小看了空氣的電阻性，但是他的概念是對的。事實上，美國好幾個研究單位從1980年代開始，就在設想無線電力系統，現在已初露端倪，稱為「微波送電系統」。

特斯拉還有更狂想的計畫，他認為他可以收集「宇宙能量」，他相信巨大的能量就深藏在宇宙裡。現在的科學家認為，他可能是無意間發現了宇宙電磁波，並且認為那些可以收集並成為能量。

在 APC沒收特斯拉的物品後不久，國防研究委員會的電氣工程師約翰•G•川普博士(Dr. John G. Trump，美國前總統唐納川普的親叔叔）的任務，就是調查特斯拉的文件，尋找任何可能對美國政府重要的東西。不過，川普博士的結論是「特斯拉的論文不合理、不可行，沒有證實的方法」，也就不具備研究的價值。

儘管如此，在第二次世界大戰之後，受特斯拉研究的啟發，美國政府也對開發光束武器產生了興趣。1945 年，航空物資司令部(Air Technical Service Command)要求APC提供特斯拉文件中，關於光束武器的文件的複本。APC給了，但是兩年後，當APC 要求歸還副本，航空物資司令部說再等等「以後會還」，但他們從未歸還。

1952 年，科薩諾維奇要求美國政府歸還他叔叔的遺物，為此了花了數年時間打官司，最終法院宣判特斯拉的家族成員確實有權利獲得其遺產。即便如此，特斯拉的很多物品還是不完整。據報導， 80 箱裝滿文件與圖紙的行李中，他的家人只收到了60箱，這些圖紙已收藏到塞爾維亞首都的「尼古拉特斯拉紀念博物館」的檔案館中。 但問題仍然存在，剩下的20箱到哪去了?