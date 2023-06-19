「一台橙色藍寶堅尼在自家車庫被人撬鎖偷走，已報警。」大陸婁底冷水江的小劉15日將一則視頻監控發布至網路平台。視頻中，超跑被人開上路面，一名男子還和副駕駛的人有過交談。小劉說，自己於2021年9月花人民幣130餘萬（約新台幣559萬元）將車買下，又於6月12日將其過戶給了舅舅，幾天後就發生了這件事。

此事在網路上引發廣泛關注。但很快，次日一名女子針對此事發布聲明，與小劉所述大相徑庭。她說車輛開走時未撬鎖、偷走車輛為誣告、前男友欠債被強制執行還將車輛過戶後藏匿，自己開走車輛後向警方報告了。18日下午，該聲明已不可見，不過女子稱聲明所說內容屬實。小劉則表示，只是與對方認識，不是前男女朋友關系。

小劉表示，此次被盜的車是一輛橙色的藍寶堅尼，型號為蓋拉多，「是2021年9月的時候，我在長沙花全款買的，加上各種費用一起將近130萬。」小劉稱，不久前，他以99萬元的價格把超跑賣給了舅舅，並於12日成功過戶，還沒來得及換上新牌照，之後舅舅就把車放進了自家的小倉庫，倉庫是上了鎖的。

「6月15號傍晚6點多，我碰到一個朋友，對方說當天下午看到我的車了，問我去哪裡玩了。」這讓小劉有些納悶，「我的車都賣出去了，難不成是舅舅開車出去玩了嗎？」他馬上打電話問舅舅。「舅舅說當天他也沒開車。」一行人來到倉庫後才發現，車已經不見了。

監控視頻顯示，6月15日下午3時許，一輛橙色的藍寶堅尼被人開上路面，途中停了片刻，副駕駛的門被打開，一名身穿黑色短袖的男子與副駕駛上的人交談了幾句後，藍寶堅尼繼續向前行駛。這名穿黑色短袖的男子隨後坐上了旁邊一輛深顏色的汽車。與該男子同時出現在畫面中的還有另外兩名男子。

6月15日晚7時許，小劉與舅舅來公安機關報案，「民警先是看了監控，之後錄了材料，第二天還去現場看了情況。」目前雙方仍各執一詞，冷水江市公安局刑事偵查大隊也已對此事受案調查。

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