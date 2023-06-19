「一個AI（人工智慧），兩個世界」，中資企業對此話或許感受深刻。近來各國股市瘋AI，中國相關股卻相對失色，這是其「重製造、輕創造」的結果。

從輝達（Nvidia）到台積電，近來AI概念股瘋漲，一些指標性中資卻相對平淡。以「中國AI第一股」商湯科技來說，今年股價不漲反跌。號稱開發「中國第一款聊天機器人」的百度，股價從今年2月初高點至今下跌近20％。

輝達執行長黃仁勳說，晶片不一定要在台灣做，但中國市場不可取代。為何AI資本市場卻是眾人熱，中資冷？

這反映3個挑戰，首先是硬體面，也就是美國對中國科技封鎖。AI伺服器就是一例。

挑戰1：美國科技封鎖

中國自力更生「愛用國貨」

目前伺服器的最主要生產者之一是台商。中國最大伺服器業者之一浪潮，也因此曾來台試圖挖角。然而此事引起美國警覺，今年3月將浪潮列為黑名單。

台灣數位發展部數位產業署署長呂正華分析，這凸顯美國試圖打造「去中國化」的AI供應鏈。從前美國總統川普到現任的拜登，都認為「信任」的供應鏈，要建立在「非中國」基礎上，也就是「非中國才能信任」。

在這種思維下，中資取得發展AI所需的高級硬體相對困難。今年五月《華爾街日報》報導，在美國制裁下，中國企業難以獲得輝達等企業製造的最先進晶片，「這些中國企業正快速消耗其現有的美國晶片庫存。」

不過一些分析認為，雖然美國科技封鎖，中資仍可繞路而行。新加坡學者尤洋表示，許多中國公司正在研究，將3、4塊性能較差的晶片組合起來，以取代最先進的處理器。

此外，中國也正加速國產化。以半導體設備來說：2019年國產在中國市場占比不到10％，今年預計將升至30％。這是因為無法進口，當地中資只能「愛用國貨」。

這也是中國最擅長的「以市場養產業」模式：有市場就能生存，能生存就會進步。一些意見認為，以中國市場規模之龐大，既然能培育出短影片TikTok、電商阿里巴巴等巨頭，未來在AI領域誕生世界級企業，也並非不可能。

不過即使能克服硬體限制，中國AI業者還面臨另一個挑戰，那就是制度面的約束。

挑戰2：中國言論不自由

牆太多，AI生成錯假資訊

摩根士丹利前首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）日前撰文指出，「官方審查訊息是具有中國特色的ChatGPT一大陷阱。」

由於官方消除不利維穩的訊息，這種審查制度縮小並扭曲了機器學習訓練大語言模型的資料庫，「中國從人工智慧知識革命中獲益的能力將因此受到影響。」

以目前中國最著名的聊天機器人、百度今年3月公布的「文心一言」（Ernie Bot）為例。科技刊物《連線》（Wired）報導，這款機器人的訓練原料，「很大程度受到中國審查規則控制。」

該刊引述2021年一項研究顯示，在中國被禁用的維基百科，與中文版的百度百科——這是被北京政府審查後的網路百科，用二者同樣進行AI算法訓練，結果發現後者訓練出的AI明顯改變詞語相關性。例如「民主」一詞，用政府審查數據訓練出的AI，更多出現的是「民主」與「混亂」的相關。

這種審查對AI有兩個影響，一是限制其產品的廣度。羅奇認為，由於政府過濾言論，「越努力控制內容，聊天機器人生成的訊息最終輸出範圍就越小——這是對中國AI智慧革命的另一個限制。」

另一影響是正確性。由西方記者建立的調查機構 「新聞守衛」（NewsGuard）評估發現，OpenAI的聊天機器人ChatGPT在中文產生的錯誤訊息，比英文的更多。這是因為AI用來訓練的中文原始資料庫存在誤差，機器人自然只能給出錯誤結果。

從市場競爭角度看，一個販賣錯誤訊息的產品，會導致用戶做出錯誤決策而受損，這種產品會被市場淘汰。除非主事者能將提供正確訊息的競爭者隔絕在外。

因此在可見未來，中國的生成式AI將主要服務當地市場，而當局也會限制國外業者進入，目前ChatGPT在中國須翻牆才能使用。就如百度自建搜尋引擎後，Google在當地就因不配合審查而退出一樣。

這種「政治正確」還帶來一個問題，那就是業者必須消耗資源應付審查。

挑戰3：政治審查消耗資源

掐住創造型產業脖子

日前中國一位脫口秀演員李昊石，因為講了一句話被指為侮辱軍人而遭重罰新台幣6千萬元。另一位曾為脫口秀寫劇本的匿名者發文（此文如今已被刪除），他在寫稿前，公司列出一大堆絕不可以提及的禁語。寫完後公司內部還要再開會討論，把劇本內可能犯禁的內容刪掉，再送去官方審查。

然而官方回覆意見永遠模糊不清，因此公司又要再開會，揣摩長官意思來修改。該作者結論是：「這個行業用80％精力創造內容，再花五○○％時間精力去應付審查，是種巨大的資源浪費。」

在中國發展AI，恐怕也面臨同樣限制。

今年4月《紐約時報》引述網路研究機構Citizen Lab報告，在中國境內的搜尋引擎，控制內容的規則超過6萬6千條。業者用這些受管制內容訓練出的AI，還要花時間調整可能犯禁的內容。

經濟學家張五常曾引用「租值消散」理論，這些時間精力本可用來創作更有價值產品，卻因為應付審查而消耗掉，這同樣是一種資源的浪費。

整體來說，雖然有這些限制，並不意味著中國AI毫無前途。以中國市場之大，已在電動車、電池等行業取得成功。就算高階晶片或AI伺服器遭美國封殺，但依靠其龐大製造能力，中國仍能在某些領域取得進展：以設計人工智慧晶片聞名的寒武紀，今年以來股價上漲3倍。

但根據耶魯大學經濟學家陳志武的看法，隨著中國從低階製造移往高價值供應鏈，「制度資本」遠比勞力、土地等更重要。組裝手機和開發AI所需的制度條件，就不會是一樣的，前者是製造，後者是創造。

但從近來的政策風向，對業者「創造」的限制越來越嚴。今年四月北京公布AI管理辦法，開宗明義要「符合社會主義價值觀」，再加上近年來從惡整電商到消滅補教，政治干預層出不窮，民企如驚弓之鳥。

今年1到4月，中國民間投資年成長率趨近於零（僅0.4％)。華爾街龍頭之一、摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）說，「目前中國投資環境的不確定性，有些是中國政府自己造成的。」

中國AI業者未來仍能在某些領域大放光芒。然而在「重製造，輕創造」主旋律下，「制度成本」也將是這些業者要面臨的一大挑戰。

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