根據《財訊》報導，近來由於泰國被列為美國友岸外包的國家之一，成為台商投資的新寵兒，許勝雄在「金寶電子50周年傳承記者會」上，回憶起30年前發生亞洲金融風暴，旗下泰金寶一度面臨嚴重衝擊，所幸當初以出口為導向，才能安然度過危機。

《財訊》雙週刊日前舉辦新南向論壇，也邀請許勝雄擔任論壇嘉賓。許勝雄也分享，他其實沒有偉大到30年前就決定立足台灣、布局全球，而是在1989年，當時台灣的出口市場，美國占40%，卻由於新台幣強勁升值、美國祭出301關稅條款等手段，加上台灣缺少作業員，不得不另外尋找生產基地，因此決定前進泰國設廠，成立了泰金寶。

不過，《財訊》報導指出，泰金寶的營運以來也並非一帆風順。在1997年的時候，亞洲爆發金融風暴，引爆點就是從泰國開始。許勝雄回想當時，泰銖急速貶值，當地經濟陷入蕭條，本來有許多興建中的大樓全部都停工，那時候的失業率非常的高，一堆人在街上賣便當，超過1萬家企業都關門大吉，泰金寶的營運也受到很大的考驗，所幸以出口為導向下，安然渡過危機。

現在放眼望去，當初停工的大樓都已經興建完成。更沒想到在泰國設廠30幾年之後，泰國成為最熱門的投資話題，泰金寶也因早已深耕當地，擁有絕佳的戰略地位，吸引許多新客戶、新訂單湧入。

《財訊》報導指出，泰金寶在泰國有擁有13座工廠，有5座是完全自動化，最新的工廠占的高達51萬平方公尺，預計明年年中完成，新增加的工廠預計將生產手持式裝置、充電樁、通訊產品等等。現在泰金寶非常的繁忙，明年除了有3個新廠即將投入之外，近期也會增加菲律賓的投資項目。