端午節連假即將到來，各旅遊景點將湧現可觀人、車潮，但伴隨而來的交通事故風險，將影響遊人玩興。為推廣「損害防阻」事前預防觀念、建立保戶及社會大眾風險意識、預防事故發生及減損，國泰產險零事故研究所舉辦「發摟me，零事故」端午有獎問答活動，即日起至6月30日止，民眾於國泰產險智能客服「阿發」完成指定任務，有機會抽中7-11虛擬商品卡、小樹點、限量阿發滑鼠墊等精美獎品，透過有趣遊戲提醒民眾在端午節連假出遊期間，掌握遇路況五大關鍵行動，以及出遊前除了旅遊保險規劃之外，也要記得檢視愛車保險規劃是否完善，為用路增添行的安全。

根據交通部高公局統計，近三年(109至111年)端午連假期間國道平均肇事件數較平日高出近兩成，顯見連假期間交通量大，事故件數相對增加。國泰產險運用兩大核心職能「損害防阻」與「保險保障」，除提供客戶豐富且多元的保險商品，同時也全面推廣「損害防阻」事前預防觀念、建立保戶及社會大眾風險意識、預防事故發生及減損的具體作為，進一步善盡企業社會責任並追求企業永續，更於2014年建立損害防阻教育網站「零事故研究所」，為產險業首創的安全教育平台。

「零事故研究所」特別建置「文章專區」，透過多元、有趣的方式，傳遞交通安全觀念，加深用路人道安意識與安全教育，創造更友善的交通環境。然而，台灣交通安全問題近來備受關注，交通事故時常在周遭上演，但許多人都認為這種事「不可能發生在自己身上」，真的發生車禍反而不知如何處理。

不過，現在國泰產險智能客服「阿發」已可提供24小時服務，解決客戶全方位的保險常見問題，提供完整詳實的車禍處理流程懶人包，客戶可按照「阿發」上的步驟說明，妥善處理事故及後續理賠申請。若是發生財損而沒有人傷亡的車禍，民眾可依照五大步驟進行處理：

一、「放」：放置警告標誌

二、「撥」：撥打電話報警，通知警方到場處理交通事故

三、「畫or照」：將事故雙方車輛位置畫線定位或拍攝車輛周圍相對位置

四、「移」：移開車輛

五、「等」：平心靜氣，等候警察

當發生碰撞等事故，進行車輛修復所費不貲，若車主有購買車體險，就可以由車體險負擔維修費用，所謂車體險就是保障自己財產的保險，又分為甲式、乙式、丙式車體險，建議民眾重新檢視自身車輛所承保的保險是否足夠且合適。簡單來說，預算充足的駕駛人建議投保甲式車體險，即使車輛不明原因受損，也可以獲得理賠；一般預算有些許考量的車主，投保乙式車體險足以涵蓋正常損失；但如果預算不多，也可以考慮投保丙式車體險，至少發生車碰車事故時，可以獲得保障。

歡迎民眾號召親朋好友一起參加活動抽獎拿好禮。如有任何問題可洽詢本公司24小時客服專線：0800-212-880。