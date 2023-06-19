因應氣候變遷水資源日漸短缺，臺中市政府經濟發展局積極與台灣自來水公司合作，針對無自來水地區爭取中央補助自來水延管經費，截至111年底臺中市自來水普及率已達96.52%，接水人口超過271萬人。

因中央經費有限，為滿足民眾用水需求及供水成本考量，臺中市政府經濟發展局配合負擔延管後路修費用，盧秀燕市長自108年推動至今已成功爭取56件自來水延管補助案件，補助經費約2.3億元，統計108年至111年臺中市供水戶數增加約48,815戶，致力解決民生用水問題並提高臺中自來水普及率。

112年大安區渭水路自來水延管路面復平完工。（圖/臺中市政府經濟發展局提供）

「有水可用路要更平」，讓民眾不僅有水可用，路也要更好走。自來水延管後的道路大多是偏遠地區道路，路面狹窄施工不易，許多工程廠商進場意願不高。惟因埋設管線後，只做暫時性路面假修復，造成道路凹凸不平。為維護用路人安全，市府經發局每年編列6,000萬元，甚至於108年動用第二預備金5,000萬元，共1.1億元加速推動台中市自來水延管後路面復平計畫，路修範圍橫跨山、海、屯區，108年至112年5月底止已突破133.8公里，提供市民更好的道路品質。

自來水延管後路面鋪築作業。(圖/臺中市政府經濟發展局提供)

臺中市政府經發局為滿足民眾用水需求，積極爭取經費，落實推動臺中偏遠地區自來水延管及路面修復工程。因應全球氣候變遷及極端氣候影響，水資源的保護珍惜更顯重要，針對未來氣候異常旱澇不均所衍生問題，也期盼民眾與政府齊心合作，請大家共同響應節約用水、珍惜資源，由日常用水的習慣做起，採用省水器材、廢水回收再利用與隨時隨地檢查用水設備、管路是否漏水等，將節約用水融入日常生活中。(臺中市政府經濟發展局廣告)