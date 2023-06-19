位於花蓮縣與南投縣交界的「合歡群峰」，是百岳新手們最容易上手的路線。其中第二高峰的「合歡山東峰」，全長1,056公尺，來回約莫只需要2.5小時，沿途可欣賞高聳秀麗的山勢美景，以及曾是全臺唯一的滑雪訓練場遺址，每年4、5月杜鵑花盛開時節，一眼望去山頭更是開滿桃紅色的花海，相當夢幻。值得一提的是，位於登山口前方的松雪樓，過去是前總統蔣中正的行館，現在則開放一般民眾住宿，也是登山者的首選休憩站。

從「合歡山東峰」離開後，若還有充足體力，可以直接步行前往另一座更平易近人的「石門山」，從登山口出發到登頂，約莫30 分鐘即可，大部分路段有鋪設棧道與石板，相對平緩好走，沿途可見各種高山植物，包括臺灣冷杉、玉山箭竹等，是處適合全家大小一起出遊的戶外行程。

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合歡山東峰

地址：登山口位於台14甲線33公里處的合歡山遊客中心附近

電話：04-92365226

開放時間：全日開放

廁所：有

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石門山

地址：登山口位於台14甲線33.4公里處

電話：04-25991195

開放時間：全日開放

廁所：有

每年杜鵑開花的季節，石門山也是著名的賞花地點。（圖/ 花蓮趣提供）

本文作者：賴朱智偉

(本文摘自《花蓮趣》45期)