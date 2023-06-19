隸屬於海岸山脈的「月眉山步道」，有著小百岳的稱號。在民國50 年代初期，這裡有部分路段是當地居民上山種植農作物的必經之地，現今規劃成步道，全長3,000 公尺，全程也都設置於樹林中，平緩易行的路程讓人感到格外放鬆。

由於林中水氣充足，沿途可看見許多附生植物且相當多樣，包括山蘇、崖薑蕨、蘭花等，當抵達海拔614 公尺的三角點時，往東眺望可見蔚藍的太平洋與海岸山脈，向西則可將花東縱谷盡收眼底。來到這裡不需登山證即可進入，建議可安排約2至3小時停留，但夏季蚊蟲較多，可提前預備防蚊叮咬等物品，才能盡情享受自然生態豐富的山林步道。

月眉山步道坡度平緩上升，沿線林木茂密，走起來涼爽舒適。（圖/ 花蓮趣提供）

info

月眉山步道

地址：花蓮縣壽豐鄉花38-1鄉道32.7公里處，右上5.15公里處即南段入口

電話：03-8527526

時間：全日開放

廁所：無

小提醒：至2023/10/31北側登山口聯外道路（嶺頂農路）不宜通行，建議遊客改由南側登山口進入並原路折返

本文作者：賴朱智偉

(本文摘自《花蓮趣》45期)