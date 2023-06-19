花蓮縣境內最大的內陸天然湖泊「鯉魚潭」，是著名的觀光熱門景點，環境幽美，周圍由自然山林環繞，是不少在地人吸收芬多精的好去處。幅員廣大的景區，規劃成6條步道，稱之為「鯉魚山步道群」，分別為健身、賞鳥、野趣、登山、遠眺、野餐觀景等步道，每條步道距離長短不一，但大多平緩好走，旅人可依照自身體力條件，選擇適合自己的步道進行體驗。

鯉魚山林相屬於低海拔闊葉林，靜謐的環境是鳥群喜愛的聚居之處，緩步其間可見繡眼畫眉、五色鳥、頭烏線及小彎嘴等身影，輕盈地在枝頭上跳躍，而登上三角點時，有座觀景平臺，可眺望花蓮獨特的田園美景，同時享受舒適的涼風吹拂，不自覺讓人忘卻憂愁。下山之後，喜愛水上運動的旅人不妨來體驗鯉魚潭立槳SUP活動，在專業教練的指導下，就算是新手也輕鬆駕馭，悠遊自在地欣賞湖光山色。

走完步道後不妨到鯉魚潭邊小憩，享受迷人的湖光山色。（圖/ 花蓮趣提供）

info

鯉魚山步道

地址：花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區

電話：03-8527526

時間：全日開放

廁所：有

本文作者：賴朱智偉

(本文摘自《花蓮趣》45期)