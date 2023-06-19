大石鼻山位於磯崎海濱遊憩區南端，突出海岸線的小山貌似「鼻」型，因而得名。步道全長750公尺，海拔約150公尺，登山口位於台11線海岸公路旁，南北端皆設有出入口，步道以枕木及石頭階梯構成，平坦好走，讓旅人輕鬆享受攻頂的樂趣。

由登山口循木棧階梯而上，步道沿途可見牧草、刺蔥、七里香、野百合等林相，生態景觀相當豐富；然路程雖短，但在暑熱的洗禮下，身體的毛細孔也跟著深呼吸。抵達第一座涼亭，就能清晰看見一路向南綿延的海岸山脈，再往上走十餘公

尺，就能抵達至高點，回首一望沿途緩緩上升的步道，彷彿從海面往上延伸般，形成山海連天的絕景，也是大石鼻山最美的拍攝處。登頂後才發現那點汗水換來的是無價的美景，遠眺可見海岸公路、磯崎海灣與廣闊太平洋，海面上碧綠與寶藍漸層交織著，展現著東海岸專屬的磅礡景象。

從大石鼻山步道第二眺望臺往下看，海景與階梯綿延成一線，夢幻絕景令人流連忘返。（圖/ 花蓮趣提供）

info

大石鼻山步道

地址：花蓮縣豐濱鄉台11線38.5公里處

電話：03-8671326

時間：全日開放

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》45期)