親不知子海上古道位於豐濱鄉新豐隧道的外圍，沿著親不知子斷崖的峭壁垂直建構而成，全長約150公尺，最為人稱道的是途中一段長約20 公尺的透明步道，以鋼骨結構與強化玻璃構成，讓人宛若置身海面上的仙境，成為近年來花蓮旅遊的熱門打卡勝地。

步道可分為二段，前段以原有的古道拓寬，後段則為玻璃步道，雖沿著峭壁斷崖，但步道皆設有安全護欄，讓每位旅人都能安心賞景。隨著山陵線蜿蜒曲折，視角也跟著變換，轉身看去，來時路又是另一番風味，每個角度都令人驚豔。走在透明步道上仰俯皆是景，天氣晴朗時，腳下的潮汐隨風搖擺，遠眺則是寧靜的海天一線，還有機會一窺新社一帶壯麗的海階與海蝕景觀。步道終點為新機隧道內，設有餐飲、紀念品店，補充能量之餘，也別忘了細細品味隧道牆上的壁畫，聆聽在地部落的文化與故事。

新機隧道開通後古道逐漸荒廢，直到豐濱鄉公所重新修整，成為近年花蓮旅遊打卡熱門景點。（圖/ 花蓮趣提供）

info

親不知子海上古道

地址：花蓮縣豐濱鄉台11線41公里處新豐隧道外

電話：03-8711216

時間：09:00-16:40（週三公休）

票價：全票40 元、半票20 元（可抵等值消費）

廁所：有

本文作者：陳佩吟

(本文摘自《花蓮趣》45期)