八里灣山位於瑞穗、豐濱鄉的交界，阿美族將其稱為聖山，相傳是其祖先的發源地，山頂祭祀著部落的祖靈，每年族人均會上山尋根朝拜。八里灣山海拔924公尺，單程逾5公里，為海岸山脈三雄之一，海拔雖然不算太高，卻有小百岳中的大魔王之稱，較適合具有豐富登山經驗知識，並常鍛鍊體力的登山客前往挑戰。
山區內動、植物生態豐富，除了有牛群穿梭，沿途的綠意盎然，襯著溪流、瀑布的潺潺水流聲，遠離塵世喧囂，彷若世外桃源，讓不少登山客心嚮往之。過去八里灣山因難度高登山者少，山徑多保留原始的叢林樣貌，寸步間需要常常撥開樹叢，如同探險般充滿刺激。如今步道經過整修後，登頂已比過往容易得多，不過山中氣候多變，除了裝備要準備充足之外，建議出發前留意天氣，避開午後雷陣雨，登山行程方能更加安全。
Info
八里灣山
地址：花蓮縣豐濱鄉豐裡村台11 線50.5公里處右轉花51鄉道往八里灣分校，對岸溪谷邊的小路即為登山口。
時間：全日開放
廁所：無
本文作者：陳佩吟
(本文摘自《花蓮趣》45期)
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