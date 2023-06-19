星座專家唐綺陽分析6／19~6／25星座運勢，本周冥王星逆行摩羯座，在上位者或有力人士的失序之處，容易被大眾檢討。土木有相位，近期金錢、民生議題將被突顯，並且容易關注到社會上遇到困境的人。另外，海王星停滯雙魚座，會引發眾人關心藝文界、醫療方面等相關議題。

本周金火獅子座將更加趨近，近期眾人熱衷大型活動，也容易聽到演藝圈的桃花八卦，也需注意孩童出遊時的安全。另外，太陽進巨蟹座，夏至來臨，節氣轉換能量場發生變化，說話前需多三思，以免傷人傷己。

星象影響：冥王逆行摩羯座、土木有相位、海王星停滯雙魚座、金火獅子座更趨近、太陽進巨蟹座。

【累的：金牛座、雙子座、巨蟹座、獅子座】

金牛座：受批評就把自己做到最好，感情受挑釁別急著回應

雙子座：資源缺乏要務實面對，約會的計劃容易掃興

巨蟹座：工作上總缺臨門一腳，感情要互相體諒

獅子座：就事論事別太敏感，另一半的言語別太介意

【穩的：牡羊座、處女座、水瓶座、雙魚座】

牡羊座：事業上有利於餐飲相關方面工作者，關心另一半要注意分寸

處女座：工作上盡自己職責就好，感情上須協調價值觀

水瓶座：職場出現女性對手，談感情女方較強勢

雙魚座：工作上需抓住機會，感情上別退縮而錯過

【讚的：天秤座、天蠍座、射手座、摩羯座】

天秤座：工作表現佳、把握升官運，感情方面桃花運爆棚

天蠍座：與朋友共事是工作上首選，戀情可從友誼開始

射手座：開始把錢當一回事了，打理外表可增加桃花

摩羯座：工作上可扭轉乾坤，感情上與前任有緣