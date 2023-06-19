大陸山東艦在兩艘護衛艦伴隨下，於5月27日沿著台灣海峽中線西側，向西北行駛。前海軍艦長呂禮詩表示，山東艦並不是躲颱風，應是去接遼寧艦的艦載機，因為遼寧艦的飛行官也要持續的訓練。而呂禮詩也18日強調，「遼寧艦現在在大連造船廠又在進行模改，他們要從訓練艦變成攻擊艦，因此他們的戰力可能要直追上山東艦」，引發討論。

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「他們航空母艦的變化，現在遼寧艦的駕駛台狀況更像是山東艦，因為遼寧艦在2018年的時候，已經在大連造船廠改過一次，那現在山東艦的位置在渤海，在渤海接遼寧艦的艦載機，讓遼寧艦的艦載機進行訓練」。

呂禮詩更提到，「為什麼山東艦要去接遼寧艦的艦載機？因為遼寧艦現在在大連造船廠又在進行模改，會改成什麼樣子不知道，但之前遼寧艦的副艦長接受訪問的時候說，他們要從訓練艦變成攻擊艦，因此他們的戰力可能要直追上山東艦」，最後呂禮詩也提到，「而福建艦的相位雷達的角度已經有所改變，因為他們實際驗證得到的數據認為角度需要更大」。