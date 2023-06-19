美國國務卿布林肯18、19日將訪問中國大陸兩天，雷根號出現在南海活動，而中國大陸山東艦航母目前在渤海。而南韓軍方也證實，一艘美國核子動力潛艦已抵達南韓釜山港。這是近6年來首度有美國海軍艦艇類別代號為SSGN，也就是巡弋飛彈核子潛艦停靠南韓外海。對此，前海軍上校黃征輝18日就表示，「這一次美國核子動力潛艦是到韓國訪問，不是駐防，他的目的為了俄羅斯跟中國大陸，跟北韓毫無關係」，引發討論。

黃征輝18日在政論節目《新聞大白話》中表示，「最近很多動作的主要原因，第一個是因為天氣好，海上風浪好，好比說一月、二月會不會有這麼多人跑出來？第二個美國的戰略核潛艦從來沒有駐防在別的國家，只有在1980年的時候在蘇格蘭，那時候是唯一的一次例外」。

黃征輝最後也認為，「這一次美國核子動力潛艦是到韓國訪問，不是駐防，他的目的為了俄羅斯跟中國大陸，跟北韓毫無關係」。