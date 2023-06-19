傳出在東京教書的阿里巴巴集團創辦人馬雲再次回到中國。阿里巴巴全球數學競賽決賽17日下午開賽，馬雲現身來到杭州現場觀賽，引發討論。退役少將栗正傑18日在《麥玉潔辣晚報》節目表示，過去馬雲因為搞螞蟻金控，與當局法令不符，加上個人言論過激而遭到打壓。可看出中共雖然有向資本主義靠攏，但骨子裡還是國營企業最重要。

「馬雲這件事可以從兩個事情來看。」栗正傑表示，第一個，大陸畢竟是共產主義國家，共產主義國家不允許有財閥。馬雲是亞洲首富，中共最大一個原則就是，發達國家資本，節制私人資本。重大的企業或工業來講，都是國營企業。私人企業的話，他不希望跟韓國一樣，形成幾個大的財閥，深入國家的經濟，影響到民生經濟，三星這幾個大企業就是這樣。

栗正傑提到，第二，中共雖然慢慢向資本主義靠攏，但骨子裡面還是國營企業的資本最重要。習近平曾說脫貧，大陸很多老百姓生活還是比較貧窮，不希望貧富不均差別太大。第三點馬雲有錢之後權力太大，就忘了這些政治上的顧忌，你畢竟是在一黨專政的國家裡，他講的很多話其實得罪了當權者。剛好他旗下弄了一個叫螞蟻金控的公司，成立的時候不見得符合中共財政經濟上的法令規定，所以用這個理由就開始打壓他。

栗正傑指出，那時大家就擔心馬雲個人的人身安危，但還好，這個時候他出現了，表示他還好好的，中共也沒那麼狠。但是可以看得出來，關於財政制度好或不好，像韓國這種大企業集中在少數權力者手上，韓國歷任總統全部被法辦，財富集中到幾個大財團手上，其實貧富落差很大。中國共產黨有一個好處，他現在領導權會這麼穩固，就是因為他能夠做到讓基層的民眾，最起碼有小康的生活，14億人要小康其實不太容易。

栗正傑直言，從馬雲的事情可以得到一個體會，關於一個國家的經濟體制，有太多的理論派，我們不敢說對或錯。「但是也很恭喜馬雲，祝他壽比南山，身體健康！」