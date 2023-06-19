藍營2024總統參選人侯友宜近期民調受衝擊，藍營整合為當務之急，不少人也拋出是否與韓國瑜合體的討論。退役少將栗正傑18日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，前高雄市長韓國瑜懂得出奇致勝之道，2018喊出愛情摩天輪、高雄發大財打動民心。侯友宜現在也要出奇制勝，不要再用規規矩矩的打法，而他的奇兵也正是韓國瑜。侯要跟柯文哲搶中間選票不容易，還是要先把藍營的基本盤顧好，兩岸共識及經濟議題先做處理。

栗正傑表示，《孫子兵法》有一句話「凡戰者，以正合，以奇勝」，曾國藩兵法也講「有正無奇，遇險而覆；有奇無正，勢極即阻」。韓國瑜當初是不是奇兵制勝？從沒有人理他，到高雄市長能出奇致勝，形成一股風潮，陳其邁還輸他那麼多。高雄市那麼綠油油的地方，藍營沒有一個立法委員，他居然可以一打八，靠的是什麼？靠的是他講一些話能夠吸引人。雖然有些大家當笑話看，但確實是有達到他的效果。

栗正傑提到，不管是愛情摩天輪，太平島挖石油，大家可能會當笑話看，可是就是會變成媒體報導的素材，無形中就造就他的知名度。最後他喊出一句口號，簡單易懂而且很有用，就是「高雄發大財」，打動民心。那時候因為自己在高雄、是高雄選民，所以很清楚那個過程。

「韓國瑜熟讀《孫子兵法》！」栗正傑強調，侯友宜現在就是要出奇制勝，不要再那種規規矩矩的打法，這樣沒辦法。「你的奇兵是誰咧？就是韓國瑜嘛！」就是要想辦法出奇制勝，去「夜襲」一下韓國瑜，讓他跑不掉。

「所以我覺得吳子嘉講得不錯：時間還有，還有8個月！」栗正傑直言，韓國瑜從沒沒無聞，沒有人看好他，到突然能夠聲勢大漲，大概只有兩個月的時間。選舉很難講，隨時隨地水能載舟，也能夠覆舟，民意調查真的只能當作參考。

栗正傑指出，建議侯友宜要想辦法向深藍這邊靠攏，因為現在民調分析的結果很明顯，中間的選民幾乎都被柯文哲拿走了，綠營的選票大概是賴清德拿走了。如果現在還要去跟柯文哲搶中間選票，能夠搶到的份額有多少很難講。但是現在很明顯，是把藍的選票搞丟了，現在要不要回頭去顧藍的選票，顧基本盤？要把基本盤顧好，攘外必先安內，不管是兩岸的共識或是經濟的議題，把這部分先做處理，不要被民進黨所干擾。