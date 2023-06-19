擁有NBA史上板凳得分最高紀錄，且生涯3度獲選年度第六人的路威廉斯，19日在IG發布影片動態宣告退休，且寫著，「感謝所有人，我的3個女兒，感謝你們給我這麼多的愛，父親節快樂！收工、低調與再見！」正式跟所有喜愛他的球迷告別了。

現年36歲的路威廉斯，曾在2015、2018與2019年獲選年度第六人，史上只有他跟克勞佛拿過這麼多年度第六人獎項，征戰NBA的17年生涯，他出賽1123場只有122場先發，也創造NBA史上最高板凳得分紀錄(13396分)，比排第2的克勞佛多了2117分。

路威廉斯在2005年第45順位被七六人選上，那年選秀會上獲選60名球員當中，只有太陽後衛保羅得分比他還多，他生涯效力過七六人、老鷹、暴龍、湖人、火箭、快艇等隊，生涯場均13.9分、3.4助攻，他最後一次上場是在去年4月效力老鷹。

在路威廉斯職業生涯除了創造NBA歷史紀錄，他私生活也享受著「齊人之福」，擁有兩名彼此認識熟悉的女朋友與3個女兒，他更曾在2011年12日在費城遭逢持槍搶劫，卻因歹徒是他的球迷，兩人聊天過後，路威廉斯還買麥當勞給歹徒化解這次驚魂記。