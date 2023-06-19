《天道》演員市場掃街。（三立提供）

《天道》演員市場掃街。（三立提供）

《天道》演員市場掃街。（三立提供）

三立8點台劇《天道》演員17日在拍戲百忙之中抽空兵分兩路到台北及台中市場感恩掃街。台北連續兩站由「菁英醫美」林家代表況明潔、林健寰、張琴、林萱瑜、Gino來到東三水街市場及東門市場兩地。況明潔出發前笑說：「我應該戴安全帽去。」害怕在菜市場被砸菜，果真一到市場，就有賣雞的攤販老闆直指況明潔喊說：「妳這個壞女人！」還大方送她雞腿勸她不要再欺負林秀玲了！況明潔也搞笑裝委屈回覆老闆：「你要請編劇吃雞肉啦！我也很可憐啊！」

Gino因為長得帥氣，也十分受市場婆媽歡迎，但婆媽粉絲也笑說可不可以不要用英文名字，因為她們叫不出來。更有其他粉絲說：「你電視上比較胖耶！」Gino幽默回：「那我跟你沒什麼話好說了！」有女粉要合照，他大方答應，但女粉手卻毫不客氣直接摟上去，Gino趕快說：「不要這樣，我會『腰痛』。」

林健寰劇中得睪丸癌被虧「沒有種」，在家地位也一落千丈，被觀眾笑說是窩囊廢，這次市場掃街順便跟婆媽們討拍。一路掃街下來，收到了雞腿、青菜、炸物、鳳梨等。況明潔劇中壞事一件件被抖出來，甚至被丟青菜，她笑說現在看到高麗菜都怕，因為菜梗打到臉上真的很痛，她說自己的角色是正派的壞人，很理直氣壯，因為都是為了捍衛家人。

林健寰劇中很維護媳婦林萱瑜，但Gino對這窩囊爸爸也有抱怨：「螢光幕上我跟林萱瑜好像是一對，私底下他們兩個人的眼神……。」還搞笑提醒Junior小心一點，原來在拍攝現場有幾場戲爸爸的肢體行為好像很疼媳婦，但兒子卻認為「手不單純，眼神又充滿愛」，讓Gino叫說：「完全把我當塑膠。」因為近期「＃MeToo」事件持續延燒，大家就開玩笑：「不怕被以為在性騷嗎？」況明潔在一旁補槍：「是林萱瑜為戲犧牲！」

陳霆、林佑星、李睿紳、賴郁庭等人則到台中建國市場，不少粉絲提早1個多小時在市場門口等待，陳霆的鐵粉更是早早等在現場，準備了荔枝和涼麵要送給他，陳霆也貼心準備回禮。李睿紳和賴郁庭則受年輕粉絲喜愛，兩人一路和粉絲們熱情合照。而最近加入《天道》的林佑星，也是婆媽粉無數，紛紛要求簽名和合照，還有熱情攤販老闆娘笑著打罵林佑星不要再演壞人，還說「打是情，罵是愛。」

《天道》最近劇情上演「阿嬤」張琴突發猛爆性肝炎要換肝，孫媳婦林萱瑜捐肝給阿嬤，Gino 也因此發現媽媽況明潔的心機重，十分心疼林萱瑜，兩人終於敞開心房說話，假夫妻感情增溫。Gino劇中對林萱瑜越來越有好感，但是不明說，只會頻頻露出吃醋的表情，他也分享自己私下臉皮很薄，在感情上超被動，如果喜歡的女生沒有主動表態，不敢約對方，強調女生要明示不要暗示。