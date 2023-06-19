錢珊綾是事業夥伴眼中的機器殺手。（萬鴻經紀提供）

錢珊綾與事業夥伴Chanel Lee創造營業佳績。（萬鴻經紀提供）

承攬展場活動近5000場的展場女王錢珊綾，今年4月與閨蜜、燕窩達人Chanel Lee等好友合創采立軒燕窩品牌暨滋立冰果室，開擴斜槓事業並將旗艦店開設在東門美食戰區，開業不過才兩個多月，營業額就已達7位數字，甚至創下單日突破6位數銷售佳績紀錄。雖然銷售業績長紅，卻也帶來苦惱，錢珊綾說：「開業至今我們沒接過投訴電話，卻接了不少質疑電話！」

錢珊綾說，不少顧客吃了店裡的豆花燕窩後，都會順手買燕窩禮盒帶回去送人或孝親，「然後，就會來電跟我們說，長輩們吃了我們家的燕窩，對我們的品質、口感是肯定讚譽的，但對我們的售價充滿疑慮，質疑我們為什麼會做不賺錢的生意。不過因為人工費用以及航空運費不斷調漲，明年我們的燕窩禮盒售價怕也要跟著有所調整了。」

由於來店客量與日俱增，在員工忙著到廚房補充備料時，兩位美女老闆也會到前台幫忙充當臨時工，Chanel Lee笑稱：「我是金融界退休的，所以收銀結帳對我不是難事，但是珊綾姐就真的不行，只要她碰過收銀機，當天的帳就會因為零頭對不上，所以我們後來都不讓她碰機器。」

錢珊綾自首說：「股東跟員工們都不讓我碰機器，是因為我碰收銀機帳目對不上，我碰咖啡機咖啡機險些報廢，我碰升降機它就給我罷工，他們都說我是機器終結者，所以，我只能當外場負責端盤子、跑跑腿。」