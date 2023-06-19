台灣公眾人物陷入「#MeToo」議題風波，從政壇延燒到演藝圈，不少人都被控性侵或性騷，如今連過去有愛家好老公、好爸爸形象的男星宥勝，今（18）日也爆出曾性騷女性，甚至舔耳抓胸，引發輿論譁然。據悉，宥勝曾在個人YouTube頻道上透露，剛開始和老婆蕾媽「完全沒有電流」，且身邊「女伴甚多」。

據了解，宥勝曾在個人YouTube頻道上坦言，第一次和蕾媽見面時，可說是「完全沒有電流」，由於對方皮膚黝黑、個性嚴肅，完全不是他的理想型，加上自己當時身邊「女伴甚多」，雙方完全不來電；蕾媽也坦承，自己剛開始和宥勝就像兄弟，還要不時幫忙cover讓他約會，也很清楚她不是對方喜歡的類型。

宥勝當時提到，有幾次看到蕾媽為他賣命到住院，這才發現對方願意為他付出，慢慢覺得雙方感情「不只是革命情感」，內心起了波瀾，開始想像和她交往的可能，有次他在國外，某位女性追求找去找他，2人在當地進行一些類似靈修的活動，和塔羅師有「靈性互動」後，赫然發現心裡浮現的是蕾媽，當晚就決定告白。

事實上，宥勝過去和太太慈惠在YouTube頻道「宥勝去哪兒」，面對網友10萬訂閱Q&A的問題，就被問到「宥勝這麼帥，身旁應該有不少女生主動追求，為何後來選擇妻子蕾媽共度一生？」當時太太就回應非常多（追求者），宥勝則回應為何會娶曾經是經紀人的慈惠，「我的答案很簡單，因為她願意縱容我的任性」。

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