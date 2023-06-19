堪稱元宇宙題材的重量級產品，蘋果首款頭戴裝置Apple VisionPro，終於在6月6日蘋果開發者大會（WWDC）登場，最令人驚豔的除了產品規格開到頂規，價格更高達3499美元（逾10萬新台幣），法人圈因此認為，高價可能是致命傷，不過對台系供應商來說，不管是蘋果還是臉書的Quest，只要能熱銷，都是多多益善。

對於這款千呼萬喚始出來的昂貴頭盔，YouTuber Joeman在試用過Apple Vision Pro後形容，「就好像一個電視，掛在你的房間、你家的牆上」，「這就是我們所追求的未來」，它的硬體條件太強了，搭載了M2晶片，等於是一台MacBook的運算力，是可以來拿工作的，「那這樣的定價是不是就有可能接受一點點呢」；3C達人Tim哥直接以一句真的超酷的作為結論，「以它的配備來對照價格，其實不會貴。」

儘管Apple Vision Pro售價高達3499美元，市場預期將成為銷售障礙，不過蘋果股價毫不受影響，持續走高。（圖／Apple提供、翻攝自google）

不過研究機構TrendForce認為，整體來看，Apple Vision Pro硬體規格和功能設計方面，無疑是目前最頂尖的AR/VR產品，然售價高達3499美元，再加上需要外接電源才能運作兩小時，均是影響消費者選購意願的不利因素，預估2024年AppleVision Pro出貨量僅約20萬台；摩根士丹利則預估，Apple Vision Pro今年量產的台數將低於50萬台。

相較於蘋果花了10年才推出Vision Pro，宏達電及Meta則是元宇宙的先行者。2021年10月Meta執行長祖克柏在Connect宣布每年要投資100億美元，要花10年來發展元宇宙，隔年還公布一張祖克柏的虛擬人像與元宇宙法國巴黎鐵塔合影照片，結果遭外界打臉，「花了100億美元就這樣？」Meta股價因此從2021年9月的378美元掉到2022年11月的88美元，腰斬再腰斬。

直到去年11月及今年3月Meta兩度裁員，股價才先後站回百美元及200美元，六月間Meta搶在蘋果發表新品前推出Quest 3，隨後祖克伯又發信直指，「蘋果Apple Vision Pro沒有重大突破，也不是他想要的那種裝置，但可能會增加市場需求，而Meta的Quest將是會是主要受惠者。」果不其然，Meta股價一周內從260美元衝上280美元。

而宏達電（2498）董事長王雪紅在蘋果發表會隔天也表示，「身為 XR 與全球科技產業的創新領導者，對於Apple 也加入充滿想像的 XR 領域，我們誠摯歡迎。」又在16日的股東會上指出，樂觀其成蘋果參與MR生態系統，而HTC已在9年前就開始對整個MR生態系的投資，不管虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、5G和區塊鏈（Blockchain）及元宇宙都有很深的生態系著墨，蘋果進來後的發展可望不輸於PC和手機。

宏達電董事長王雪紅在16日的股東會上指出，蘋果進來後元宇宙的發展可望不輸於PC和手機。（圖／宏達電提供）

TrendForce表示，AppleVision Pro目前缺乏足夠的應用，初期應該將會是偏向開發者、企業用戶採購的產品，並不適合一般消費用戶，因此產品售價才會偏高。若Apple後續則能針對Vision Pro各種功能的應用情況，進行產品規格上的調整，預估在2024 WWDC中才會有更多應用程式展示，讓Vision Pro的生態系逐漸完整。

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