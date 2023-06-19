「透過這次Apple Vision Pro的命名中有「Pro」就可以得知，這是一款旗艦版的裝置，所以在配置上也相對式選用最新、最高規格的零組件，依據目前台廠有機會受惠的不外乎鏡頭光學股，包括玉晶光（3406）、揚明光（3504）、大立光（3008）以及聲學零組件美律（2439）等可以觀察。」華冠投顧分析師范振鴻分析。

范振鴻認為，蘋果以往推出新品時，都將成為該消費品品項的產業領導者，然而頭戴式裝置目前身處於導入期，所以現階段並非討論誰贏誰輸的時候，反而較傾向於期待VisionPro是否有機會將該領域的市場打開，也就是把餅變得更大。

隨著各家廠商陸續推出XR頭盔產品，研究機構Counterpoint Research也預估，全球XR頭盔出貨量出現大幅躍昇，2022年約為1800萬台，2025年將突破1億台大關來到1.1億台，2030年更將達10億台。

蘋果Vision Pro作為一款旗艦版頭盔，需要高規格的零組件和最先進技術，這有機會帶動技術領導廠商的需求，並提高相關供應鏈的利潤，但現階段需求量仍小。然而，Meta Quest的定價策略較為親民，在成本控制和零組件選擇上較具有彈性，以確保價格的競爭力。因此，一些中小型供應商可能會更有機會受惠於Meta Quest的需求。

要使VR/AR產業持續擴張，法人指出，關鍵要素還是內容及軟體，畢竟硬體的提升只能吸引消費者來嘗試，但是能不能長久使用，內容才是關鍵，不管是影音娛樂、遊戲等，或是類似像蘋果一樣，讓頭盔可以滿足消費者工作、休閒需求，才能可長可久。

但畢竟台灣還是以硬體為主，台股中有哪些廠商可望受惠？除了光學族群外，法人也指出，包括MEMS麥克風廠鈺太（6679）、面板貼合廠GIS-KY（6456）、Mirco LED廠富采（3714）也值得注意。其中語音辨識是穿戴式裝置導入AI的關鍵，而鈺太的庫存去化也已接近尾聲；GIS-KY成都廠負責蘋果MR頭盔的鏡頭貼合；另外Mirco LED則是這次Apple VisionPro成本最高的零組件，也將是影響頭盔出貨的關鍵零組件。

Apple Vision Pro採用Micro LED，法人預期蘋果勢必需要更多的供應商提供，富采將有機會打入供應鏈。（圖／劉耿豪攝）

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