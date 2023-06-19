路透社報導，北韓5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，在失敗後落入海中。
根據韓聯社，北韓中央通社報導，北韓勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議於16日至18日舉行，會中指出「發射軍事偵察衛星失敗是最嚴重缺失」，並表示已下令工作人員進行分析，準備在近期再度發射。（譯者：林治平）1120619
北韓5月發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭失敗，墜入海中。據北韓中央通信社報導，北韓勞動黨認為此事是今年上半年最嚴重缺失，並重申將很快把衛星送上軌道。
路透社報導，北韓5月31日發射搭載「萬里鏡1號」（Malligyong-1）軍事偵察衛星的「千里馬1號」（Chollima-1）火箭，在失敗後落入海中。
根據韓聯社，北韓中央通社報導，北韓勞動黨第八屆中央委員會第八次全體會議於16日至18日舉行，會中指出「發射軍事偵察衛星失敗是最嚴重缺失」，並表示已下令工作人員進行分析，準備在近期再度發射。（譯者：林治平）1120619
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