梅雨季（每年5、6月）還沒過完，梅雨鋒面已經掰了，「出梅」後的天氣型態由西南季風接手，全台酷熱如夏。中央氣象局長鄭明典分享3大熱區，高溫上看37度！局部地區中午過後有陣雨機率。

副熱帶高壓增強後，把鋒面擋在大陸長江流域一帶，已不再對台灣造成影響；西南風盛行，迎風面的中南部地區清晨有短暫雨。鄭明典今PO文指出，夏季3大熱區「慢慢浮現了」，分別是台北盆地、南高屏近山區、花東縱谷。

今各地氣溫：北部23至36度、中部22至36度、南部23至37度、東部23至37度。白天升溫迅速，氣象局發布高溫資訊，除了外島，本島僅桃竹苗、台中、宜蘭未入列，其他地區都為「黃色燈號」。

受到西南風過山沉降影響，台東地區甚至有焚風發生機率。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，今起至周四部分地區高溫在37度或以上，周末轉東南風，花蓮、台東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫雨。