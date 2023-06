華爾街有兩句知名格言—「5月賣股度假去」(Sell in May and go away),和「夏季消沉」(Summer Doldrums),不過今年夏季美股依然氣勢如虹,原因之一是看漲的投資人堅定地認為,美國通膨降溫將超過聯準會(Fed)預測,聯準會將會放緩升息步伐。

上周美股三大指數周線連袂收高,科技股雲集的那斯達克指數全周勁升3.3%,周線連續8周收紅,創下2019年以來最長漲勢紀錄。標普500指數與道瓊工業指數分別創下周線連5紅和連3紅紀錄。

近期美股漲勢凌厲,意味著股市投資人忽視了聯準會的指引,擬在年底前將聯邦基金利率由目前的5%至5.25%區間,升至5.6%左右。