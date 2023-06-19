在美國政府制裁下，傳出中國資通訊大廠華為正在向大約30家中小型日本公司收取使用專利技術的許可費。

日經新聞報導，華為日本部門的消息人士透露，「目前正在與大約30家日本電信相關公司進行談判。」據悉，華為也將加強在東南亞地區的特許權使用費徵收。

報導稱，這些費用是華為在美國制裁面前積累收入的一種方式，華為正在向使用稱為無線通訊模組元件的製造商和其他日企收取費用。幾家日本公司稱，從只有幾名員工的企業到擁有100多名員工的初創公司，近期都收到了華為的專利費用收取要求，要求的支付水準從每單位50日圓，或更少的固定費用到系統價格的0.1％或更少。

「該水準與國際標準相當」，東京大學訪問研究員Toshifumi Futamata表示，華為擁有高份額的所謂標準必要專利，這些專利對於使用4G或Wi-Fi等無線通訊標準至關重要。其他公司生產的符合這些標準的設備也使用了華為的專利技術，這意味著如果華為提出要求，許多使用相關聯網設備的日本公司將不得不支付專利使用費。

報導稱，更多日本公司可能面臨華為的付款要求，總部位於東京的研究公司Seed Planning表示，使用華為專利技術的無線通訊模組對於物聯網（IoT）網路來說是必不可少，該技術正在自動駕駛、自動化工廠、醫藥、電力和物流等領域得到應用。