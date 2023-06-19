根據外媒報導，傳美國總統拜登在華盛頓特區舉行的「環保選民聯盟」年度晚宴活動上表示，美國計畫修建一條連接太平洋及印度洋的跨洋鐵路。前海軍艦長呂禮詩不禁表示，太平洋到印度洋達8千英里的鐵路，要怎樣去穿越全世界最深的馬里亞納海溝？

呂禮詩18日在政論節目《新聞大白話》中表示，拜登稱要開一個能夠貫通太平洋到印度洋達8千英里的鐵路，他不禁說，「拜託一下，要怎樣去穿越全世界最深的馬里亞納海溝？」

呂禮詩接著指出，馬里亞納海溝最深的地方有1萬1千公尺，要怎麼樣下去，還有上來時，人是不是要減壓才可以，水壓那麼大，人下去之後再起來，坐的火車應該也要有加壓艙，所以不要講那麼多很奇怪的話。

針對拜登擬建一條連接太平洋及印度洋的跨洋鐵路，政大外交系教授盧業中認為，美國即將進入總統大選季節，所以拜登應該還會就基礎建設，提出一些相關主張，但是否真的能夠兌現，還有國會是不是會對相關的法案予以支持。而對美國民眾來講，則需要大規模的基礎建設，來繼續強化跟提升生活品質，因美國大部分的公路跟鐵路系統，其實都是在1950年代到1960年代開始建造的。