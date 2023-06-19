藝人宥勝接連遭爆料性騷擾多名女性工作人員，好爸爸好老公形象瞬間崩壞，更有受害者表示，宥勝老婆知情卻選擇隱忍，甚至從以前就知道宥勝的情史豐富，仍繼續待在他身邊，其實宥勝曾透露，當年與老婆在一起時，有因家人反對而甩了對方，隨後火速與白富美交往，而當時外界瘋猜這位白富美是，與他合作《犀利人妻》的隋棠，對此，隋棠也發文澄清要宥勝「把話講清楚」。

2020年曾有網友批評宥勝老婆慈惠像「菲傭」，當年宥勝雖立刻發文護航老婆，但卻突然自爆當年決定娶慈惠將他帶回給家人看後，家人卻相當疑惑「為什麼是她？」當下他答不上來，所以馬上跟慈惠分手，且火速交了一位白富美「用一種幾近報復的方式在回敬身邊的人」。

雖然宥勝強調，因當下自己非常憤怒，想堵住這些親朋好友的嘴，所以交往這位白富美3個月後，就帶女方見家長，結果他們竟提出相同的疑問「當下我全明白了。原來關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己」於是最後還是選擇與慈惠結婚。

不過，這位「白富美」卻引發網友猜測，包括曾被宥勝帶與家人一起吃飯的徐若瑄，以及與他合作《犀利人妻》的隋棠，對此，當時的宥勝回應「其實是我配不上人家啦，她現在很幸福因為我們都找到適合自己的伴侶啦」至於遭到影射的隋棠，當時也隨即貼出老公Tony的照片強調「這是我唯一論及婚嫁過的男人」，更喊話要宥勝「把話講清楚！」。

隋棠曾發文自清。(圖／擷取自隋棠臉書)

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