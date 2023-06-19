近日有住台灣多年的加拿大YouTuber Prozzie，和另2名外國朋友討論玉山屬於哪個縣市時，卻答不出來，引起許多台灣網友討論，內政部表示，其實很多台灣人也搞不清楚玉山在哪個縣市，其實玉山橫跨了高雄市、嘉義縣及南投縣3縣市。

Prozzie日前於個人YouTube頻道，和英國及紐西蘭朋友製作籤筒，以抽籤的方式抽出台灣縣市，並講出對該縣市的印象，當他們抽出南投縣提到玉山，卻不知道玉山究竟屬於嘉義縣，還是南投縣，疑問引起討論。

網友紛紛在底下留言，「玉山主峰在高雄桃源區、南投縣信義鄉、嘉義線阿里山鄉交界」、「其實玉山在高雄、南投、嘉義的交界，交界點就是玉山最高點」、「嘉義有玉山，而高雄和南投也有玉山，因為主峰在這3個縣市的交界點」。

內政部前天（17日）在臉書發文指出，玉山到底在哪個縣市，很多台灣人其實也不知道，玉山不僅是台灣最高峰，也是亞洲地理中心的重要標誌之一，橫跨了3個縣市，包括高雄市、嘉義縣及南投縣，攀登玉山必經的排雲山莊，門牌於2007年10月重新編入嘉義縣阿里山鄉；負責高山氣象的玉山氣象站，門牌號則落在南投縣信義鄉東埔村，貼文讓網友長知識。