疫後經濟復甦使餐飲市場逐漸活絡，據經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業營業總額8653億元，不僅一舉超越疫前水準、更創下歷年新高。隨著市場營運能量翻轉，內需人力擴增的情況下，2023年畢業祭求職熱潮可期。

即使過去2年疫情衝擊餐飲業，六角展現留才、惜才誠意，看準內需市場回溫，今年續擴大招募海內外人才，祭出優於市場水準的薪資與績優獎金制度，店長級員工年薪可上看百萬，另有年度健康檢查、海外員旅、集團購物優惠、生日假及多元教育訓練管道與證照補助。

為在少子化環境下鼓勵並幫助員工邁入人生下一階段，六角祭出生一胎3萬、二胎6萬、三胎12萬元的生育補助金，更比照科技業標準搶才，將員工視為股東，連7年實施4次員工配股方案，相當於年終多出3～5個月，藉此找尋渴望與集團一起成長的餐飲人才。

有別於一般餐飲業，六角主攻國際市場、具全球化布局優勢，旗下餐飲品牌遍布6大洲，無論是總部或門市同仁經培訓後，皆有機會隨集團展店腳步外派發展，實現海外就業夢想、增加國際視野與生活體驗。

六角更積極培育優秀年輕學子，攜手全台高中及大專院校餐飲科系，除了起薪3.6萬元超出市場水準的員工福利，計時工讀生最高可達時薪200元。此外，更與特定學校共同招募，提供每學期最高1.5萬元的企業贊助個人獎學金，盼吸引新生至旗下品牌工作。

同時，六角與政府共同推出「數位青年T大使推動計畫」，透過精心策畫的教育訓練課程，讓青年快速理解餐飲業、學習數位行銷與營運工具，進一步幫助優秀青年連接產業及職場，以提升其未來職場競爭力。培訓結束後更有機會直接進入集團工作，成為正職儲備幹部。