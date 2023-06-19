集保結算所指出，每年7～9月為除權息旺季，也是股民收到眾多股利通知書的月份。現行股利通知須逐一郵寄給股東，不僅耗時耗力，通知書紙張、印刷及郵寄產生的碳排放也對環境產生負擔。

隨著金融科技發展、股務數位服務推進，集保結算所積極推動發行公司採用股利發放電子通知服務，迄今已有逾550家公司簽約使用eNotice平台，從今年配股配息時改採電子通知服務，顯現發行公司致力推動數位轉型及ESG永續發展，提供股東便捷、高效率服務。

為吸引更多投資人採用，集保結算所特別舉辦投資人註冊抽獎，自正式上線至9月30日止，透過集保e手掌握、證券商App連結或登入股東e服務平台註冊並同意接收，即可參加早鳥喝咖啡、週週獎不完、月月送大獎、驚喜快樂送等多重抽獎，最高獎金20萬元，總獎金超過千萬元。

集保結算所總經理陳德鄉指出，股利發放電子通知服務開啟股務數位服務新紀元，不僅大幅降低寄送成本，也是企業呼應全球減碳趨勢、追求ESG永續發展的具體實踐，投資人亦可體驗便捷數位科技，即時掌握股利資訊，以實際行動支持節能減碳。

陳德鄉表示，集保結算所長期致力於推動數位創新及永續服務，打造股東e化服務生態系，提供投資人便捷的數位化服務，盼攜手公開發行公司及其股東，推動台灣證券市場的金融科技應用發展，共同追求永續新未來。