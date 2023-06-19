根據一份昨（18）日公布的最新2024總統大選民調顯示，民眾黨總統參選人柯文哲的支持度為33%，超過民進黨參選人賴清德與國民黨參選人侯友宜。對此，媒體人黃揚明分析，這個結果一定會讓柯文哲感到高興，但卻不見得是好消息，因為他此時民調上升，可能是因藍綠都犯了錯，下次再進行民調時，他的民調恐就會掉回來了。

根據《TVBS》昨公布的2024大選民調顯示，柯文哲、賴清德、侯友宜的支持度分別為33%、30%、23%，相較於5月的結果，柯、賴分別上升10個、3個百分點，侯則下降7個百分點。

黃揚明昨在政論節目《TVBS戰情室》表示，儘管現在柯文哲民調衝上第一名，對民眾黨而言是一劑強心針，柯與其支持者會感到喜悅，但這不見得是個好消息。黃指出，柯文哲應該要意識到，若他什麼都沒做，民調卻往上升，可能是現在賴清德和侯友宜犯了錯，下次再進行民調時，他的民調恐就會校正回歸、掉回來了。

黃揚明接著說，侯友宜的團隊應該要找出民調崩塌的原因，因為自5月17日侯被提名以來，他只有在《TVBS》的民調得到第一，現在連在這裡都變成了第三名，這是一個很大的警訊。至於賴清德，黃揚明指出賴的選情穩定，甚至還有往上的趨勢，說明了民進黨近期的性騷風暴沒有對他造成太大的傷害，因他是「一將功成萬骨枯」、只要黨內有人出事就進行切割。