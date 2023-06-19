行政院政委羅秉成(劍青檢改提供)

法務部檢察司主任檢察官林彥均(劍青檢改提供)

國內詐欺泛濫，引發民怨沸騰，行政院雖推出「打詐國家隊1.5」，卻被檢察官批評詐騙案件量太大，相關主管機關毫無作為，根本是「國家級詐騙」。對此，「劍青檢改」與最高檢察署日前舉辦打詐實務與防詐策進研討會，針對當前政府治理亂象提出建言。

這場研討會共吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，這是首次由基層檢察官集體主動向政府提出建議。因此包括負責「打詐國家隊1.5」的行政院政委羅秉成、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝都出席。羅秉成允諾檢察官建言將由行政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。

現場報告和與談的檢察官均砲火猛烈，直白指出當前行政機關治理的漏洞。台北地檢署檢察官林達痛批人頭帳戶亂象，開戶太過容易根本不珍惜，隨便販賣抵債，或者辯說上網申請貸款被騙走，找工作被騙走，密碼寫在提款卡被面就遺失，非常輕率。

他說，15年來這種大約20萬人被移送，卻還是可以繼續開新帳戶，功能額度不受限，這些都應該列為黑名單，限制個人總持有帳戶只剩一個，否則他們持續提供，只會讓整個詐騙產業更加便利蓬勃。

基隆地檢署檢察官劉星汝檢察官呼籲，網銀應當有效且智慧監理，即時管控，設法降低被害人款項遭迅速轉走的風險。新北地檢署檢察長余麗貞直言，某國內大型銀行帳戶已經成為詐騙集團的最愛，移送統計數據顯示，該銀行涉案警示帳戶高達三成以上，遠超過其他家銀行，呼籲銀行應當積極管制。另法務部檢察司主任檢察官林彥均建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制，並提出法制方面的明文化建議。

此外，警方大量重複移送，且割裂證據和案件，已幾乎癱瘓全國各地檢署，橋頭地檢署檢察官楊翊妘、施家榮專題報告指出，希望能改變警方移送的管轄方式，讓案件統合偵辦才能有效打擊犯罪。

研討會最後綜合討論時，批評「打詐國家隊1.5」是「國家級詐騙」的新北地檢署檢察官黃孟珊上台引言，直批當初看到行政院推出打詐國家隊1.5，根本是國家級詐騙，因為檢察官詐騙案件量太大，卻沒有任何人力和預算資源，前端行政管理失靈，後端司法已經癱瘓。

她說，當初會選擇當檢察官，就是因為充滿熱情，這也是大多數檢察官當初會選擇這個工作的志願，可是現在的情況愈來愈惡化，如果不大聲講，根本不會有任何改變。

法務部檢察司長郭永發承諾，檢察官的意見都會彙整參考，也說明檢察官助理爭取不易，甚至有一些機關阻撓，但法務部會積極爭取，讓檢察官能發揮真正的熱情和量能。

蔡清祥部長表示，第一線檢察官工作極度辛勞，仍能積極回饋改進方案，法務部將積極和各行政部門協調，否則猶如上游國土防治不善，下游司法終究氾濫無解，應該從前端行政手段去強化截斷犯罪。檢察總長邢泰釗也表示，將會把所有檢察官的具體建議紀錄文字，並彙整提供給法務部參考。