《TVBS》18日公布的最新民調，民眾黨參選人柯文哲以33％的支持度拿下第一，民進黨參選人賴清德拿下30%、國民黨參選人侯友宜為23%。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，侯友宜如果能把步調、論述做好，並得到黨內的全力幫忙，7月就會有好的進展。

柯志恩18日在節目《TVBS戰情室》指出，侯友宜在2024總統大選才被提名一個月，目前其實還算在磨合階段。但她也直言，打總統級的選戰跟打市長的選戰是不一樣的，2022九合一大選時，其實不少藍營市長候選人剛開始都是偏向用自己的核心團隊，後來發現好像不能這樣打選戰，才把門打開。

對於侯友宜的選戰策略，柯志恩認為，應該先把人設做出來，並指出中華民國可以這麼繁榮，有很大原因是基層文官系統建立非常的好，侯更是從基層開始一路被培養，「這個人設對很多人追求穩定是有加分的，不懂現在為什麼把這個人設放掉了，然後因為急，去做不一樣的處理」。

柯志恩強調，侯友宜應該把步驟進行重新調整，找回大家一起把其拱上去，「如果他的步調、所有論述、以及國民黨可以一起出來調適跟全力幫忙，我覺得7月的時候應該會有一些很好的進展。」