情侶交往的小情趣雖然能維持感情熱度，但有時也會弄巧成拙，一名女網友日前與男友一起洗澡到一半，對方突然尿尿在她身上，有潔癖的她瞬間崩潰大哭，不能接受，連網友聽聞也直喊超級噁心，覺得不尊重人。

原PO在Dcard發文，近日和男友一起洗澡，突然感覺背後怪怪的，於是轉頭看向男友，發現男友尿在她身上，原PO整個人超級崩潰，馬上大哭，之後上網求助網友，問大家能接受這種行為嗎？還是只有她這麼敏感。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「完全不行，超級噁…」、「級噁心耶，超不尊重人的，是我一定翻臉」、「的確有情侶會這麼玩，但妳男友是不尊重妳」、「在你身上做記號吧，他是不是屬狗？」、「誰要被這樣尿，太噁心了吧，要是我馬上搧他巴掌，洗乾淨回家」。

還有人表示，男友或許只是覺得好玩，沒想這麼多，「試著和他溝通看看，認真的告訴他妳不喜歡這樣就好」、「我跟老公一起洗澡偶爾也會故意這樣，的確有人覺得只是好玩，但妳不能接受要跟他說，如果他還覺得妳小題大作，那就是對方的問題」。