橋檢檢察官鄭子薇(劍青檢改提供)

士檢檢察官劉昱吟(劍青檢改提供)

劍青檢改舉辦打詐實務與防詐策進研討會，基層檢察官痛批通傳會(NCC)、數位部、金管會毫無作為，造成詐騙泛濫。雲林地檢署檢察官黃薇潔驚爆今年1到3月，大陸來台觀光客僅有2萬9000人，但國內5大電信業者提供的大陸人士來台漫遊門號，竟然高達100萬5000支，顯然有超過97萬支是不正常用途，懷疑被賣到大陸，懷疑回流成詐騙集團工具，她曾向主管機關NCC反映嚴重性，卻得到「無法可管」的回應，讓她非常無奈。

橋頭地檢署檢察官鄭子薇指出，第三方支付平台業沒有資本額門檻，沒有任何開業資格限制，現在已經膨脹到超過一萬多家，平台業者每天可以產生超過數十萬個虛擬帳號，進行代收代付，因為開業簡單，檢方早已查獲多家詐騙集團自己開設的平台公司，但金管會和數位部始終毫無作為，根本是縱容犯罪。

鄭子薇表示，目前交易規模20億元以下劃歸數位部管理，但數位部長唐鳳竟公開說數位部只負責「發展」，不負責「監理」，導致當前整個亂象愈演愈烈。台北地檢署檢察官蕭永昌援引《數位發展部組織法》第2條規定，明文指出職掌「數位經濟相關產業之指導及監督」打臉唐鳳，批評唐真的知道自己的工作職掌嗎？鄭、蕭指出，第三方支付平台業者承攬超過百億以上的代收代付和資金流動，未來甚至兼具存匯功能，當務之急，應該立即改為特許行業。

基隆地檢署主任檢察官陳照世、新北地檢署檢察官黃佳彥在專題報告中，指出目前利用假門號驗證冒名申辦的亂象，要求金管會應該責令電支業者全面提升申辦嚴謹度，並且應該限制僅本人名下門號進行驗證等程序，降低冒名申辦的亂象。

台北地檢署檢察官洪敏超指出，個人幣商以交易虛擬貨幣為營業，動輒超過十億、百億，金額驚人，卻完全不必列管，不必做KYC，更不必登記稅籍繳稅，金管會到現在只願意納管自願登記的幣商，到現在也只有24家，其他數以萬計幣商就請他們自律，這是真正有效的管理嗎？

洪敏超指出，要有效打詐，絕不能將最高風險的個人幣商都排除納管，在一定交易額和次數以上的個人幣商，就直接準用現行註冊幣商的作業辦法，且必須登記稅籍依法繳稅，接下來更應該推動建立許可制，希望金管會能積極作為。士林地檢署檢察官劉昱吟更引用歐盟今年6月9日發布的「加密資產市場規則」(Markets in Crypto-assets Regulation，簡稱MiCA)，詳細說明個人幣商列管的重要性和具體規則，建議金管會參考採納。

另台中地檢署檢察官洪佳業、台北地檢署檢察官姜長志則痛批個資洩露的亂象，要求內政部應該負起責任，強力督導大型電商定期提報個資與資安計畫，否則就加以裁處裁罰。