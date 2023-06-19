一名50多歲女子因半年來頻繁胃脹，吃胃藥也無任何改善，超音波檢查才發現，其膽結石竟然有7、8顆，且是這一年半來突然暴增。女子坦言，這兩年來因天天在家吃甜點、胖了4公斤。醫師表示，肥胖是膽結石的危險因子，尤其是中廣型肥胖的人更易有膽結石。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在其臉書表示，上述女子因半年來頻繁胃脹，吃了半年的胃藥都未改善，因此排照胃鏡和超音波檢查。結果超音波發現，女子的膽囊多了7、8顆的膽結石。

錢政弘表示，該女子常做腹部超音波檢查，一年半前的超音波照片顯示並無膽結石，「一般膽結石要數年才會形成，怎麼才一年半的時間就長這麼多顆呢？」該女子對此也訝異不解，但她對錢政弘坦言，這兩年因少出門，每天在家喝下午茶，喝咖啡配蛋糕等甜點，導致增胖4公斤。

錢政弘分析，女子的腹脹是膽結石引起的疼痛，女子之後應避免高油脂食物如蛋糕，以避免疼痛復發。

他並表示，他曾與其同事調查發現，「腰圍和身高比大於0.5」的人，得到膽結石的風險高出1.65倍。中廣型肥胖者因內臟脂肪太多，較易有脂肪肝和膽結石。近幾年來有膽結石的患者人數增加，且膽結石生成速度加快，「喝咖啡可減少膽結石，但若是加糖又配甜點則無法減少膽結石生成。」