近期「Me Too」事件持續延燒，不少人紛紛勇於發聲，坦言此前遭遇到的性騷擾事件。知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航10日開直播，被網友問及過去在節目上遭到YouTuber蕾菈強吻一事時，他直言「當然不舒服啊，我也覺得我受到性騷擾啊」。對此，蕾菈18日公開道歉，不過19日有網友公開2022年與蕾菈的私訊對話，爆料蕾菈曾指控此事是「節目要求這麼做，我才這麼做」。

據Dcard網友爆料，蕾菈曾在2022年開放IG限動問答，當時他提問了相關問題，沒想到蕾菈事後竟特別私訊他，親自回覆有關親統神一事，「當下蠻訝異一個百萬網紅會特地私訊0粉絲小帳來回覆提問，當時看到覺得那可能真的是我誤會她了，也認為她這樣的回應動作很有勇氣，反正就給大家參考一下她曾對此事發表的立場」

網友公開當時的私訊內容，只見蕾菈強調：「當時的確是節目要求這麼做，我才這麼做，我還記得幕後人員在鏡頭外一直示意要我親他一下」，她自認那時候很不成熟，並沒有考慮到後續的問題，事後也有私下向統神夫妻道歉，「他們也沒有要追究的意思」。

蕾拉曾私下回覆網友疑問。(圖/Dcard)

事實上，過去此事曾在Dcard論壇引起熱議，當時蕾菈截圖表示：「簡單澄清一下，這是去年的節目，當時並沒有男友，還有節目效果要拿出來鞭，那你們慢慢鞭，我是覺得挺無聊的啦」，不過在輿論壓力下，蕾菈便發文對此事道歉，「因為距離節目錄製時間比較久，整個細節已經記不得了。只記得當時因爲你憂鬱的眼神，唏噓的鬍渣與拉風的臉龐一時意亂情迷」，日後她會盡一切可能遠離統神及其親屬，避免造成任何騷擾。

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